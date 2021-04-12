МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в феврале вырос на 3% по сравнению с январем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. Евросоюз предложил США приостановить действие взаимных пошлин

Аналитики, опрошенные агентством DailyFX, полагали, что показатель вырос в месячном выражении на 1,5%.

Показатель января при этом был пересмотрен до снижения на 5,2% вместо первоначального падения на 5,9%.

В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в отчетном месяце снизился на 2,9%, аналитики ждали снижения на 5,4%. В Евросоюзе розничные продажи в феврале выросли на 2,9% по сравнению с январем, а в годовом исчислении — снизились на 2,2%.

Наибольшее снижение продаж в годовом выражении в феврале зафиксировано на Мальте (-1,5%), Франции и Венгрии (-1,2%). Самый сильный рост отмечен в Австрии (+28,2%), Словении (+16,4%) и Италии (+8,4%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в еврозоне в годовом выражении в феврале выросли на 1,9%, а в ЕС — на 1,8%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении снизились в еврозоне на 5,5%, в Евросоюзе — на 4%.