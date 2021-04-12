2021-04-12T18:46:34+03:00
2021-04-12T18:46:34+03:00
2021-04-12T18:46:34+03:00
2021
https://1prime.ru/tourism/20210412/833446948.html
Источник: до 30 тысяч россиян находятся в Турции
Туризм
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Число находящихся в настоящее время на отдыхе в Турции российских туристов составляет 25-30 тысяч, сообщил РИА Новости источник в турецкой туротрасли на фоне информации о... ПРАЙМ, 12.04.2021
авиасообщение, туризм, новости, экономика, бизнес
https://1prime.ru/images/83288/99/832889974.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83288/99/832889974.jpg
https://1prime.ru/images/83288/99/832889973.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83288/99/832889973.jpg
https://1prime.ru/images/83288/99/832889972.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83288/99/832889972.jpg
https://1prime.ru/business/20210412/833445681.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 12 апр — ПРАЙМ. Число находящихся в настоящее время на отдыхе в Турции российских туристов составляет 25-30 тысяч, сообщил РИА Новости источник в турецкой туротрасли на фоне информации о возможной приостановке авиасообщения с РФ.
Как ранее сообщил РИА Новости источник в туристической отрасли, решения по авиасообщению с Турцией на совещании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в России в пятницу не принимались, они могут быть приняты в понедельник.
"В марте мы принимали более 20 тысяч российских туристов в неделю. С учетом роста турпотока в преддверии начала сезона и известной средней продолжительности пребывания наших гостей, число находящихся сейчас в Турции российских туристов мы можем оценить в пределах 25-30 тысяч", — сказал собеседник агентства.
Читайте также:
Россияне стали меньше летать в Турцию