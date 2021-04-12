АНКАРА, 12 апр — ПРАЙМ. Число находящихся в настоящее время на отдыхе в Турции российских туристов составляет 25-30 тысяч, сообщил РИА Новости источник в турецкой туротрасли на фоне информации о возможной приостановке авиасообщения с РФ. На грани закрытия. Что делать с купленными турами в Турцию

Как ранее сообщил РИА Новости источник в туристической отрасли, решения по авиасообщению с Турцией на совещании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в России в пятницу не принимались, они могут быть приняты в понедельник.

"В марте мы принимали более 20 тысяч российских туристов в неделю. С учетом роста турпотока в преддверии начала сезона и известной средней продолжительности пребывания наших гостей, число находящихся сейчас в Турции российских туристов мы можем оценить в пределах 25-30 тысяч", — сказал собеседник агентства.

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