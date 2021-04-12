МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля сего года по 1 июня сего года", — сказала Голикова в ходе брифинга. Источник: до 30 тысяч россиян находятся в Турции

Исключением, по словам вице-премьера, станут направления, "необходимые для участия акционерного общества "Концерн Титан-2" в строительстве атомной электростанции "Аккую", вывоза российских граждан, находящихся с целью отдыха на территории Турецкой Республики, а также сохранение на взаимной основе двух рейсов в неделю Москва — Стамбул, Стамбул — Москва".

"Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию туристического продукта на территорию Турецкой Республики с территории Российской Федерации также в этот же период", — отметила Голикова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.

Вопрос обеспечения безопасности российских туристов по коронавирусу затрагивался и в разговоре президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.

По данным минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в стране в прошлый четверг в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил 55 941. В пятницу и субботу также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19 — 55 791 и 52 676.

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