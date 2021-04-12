МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Власти будут внимательно отслеживать эпидемиологическую ситуацию в Турции и Танзании и оперативно на нее реагировать, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Я хотела бы обратить внимание, что мы внимательнейшим образом будем отслеживать ситуацию, и если ситуация в Турецкой Республике и Республике Танзания стабилизируется, то мы будем оперативно информировать наших граждан, чтобы они имели возможность покупать туры в эти государства", — сказала она на брифинге. Россия ограничивает чартерное авиасообщение с Турцией

Сохранение здоровья российских граждан является приоритетом властей, оперштаб постоянно мониторит ситуацию с коронавирусом в других странах, добавила она.

"Ключевой задачей является сохранение здоровья российских граждан и стабильной ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, которой нам удалось достичь в последние месяцы. Оперативный штаб на постоянной основе осуществляет мониторинг за распространением инфекции в странах, с которыми открыто авиационное сообщение", — рассказала Голикова в ходе брифинга.

Купивших туры в Турцию после 1 июня граждан проинформируют о текущей ситуации, добавила Голикова. Источник: до 30 тысяч россиян находятся в Турции

Она добавила, что туристам, купившим путевку в Турцию до 1 июня, следует обменять направление. При этом находящиеся в Турции россияне смогут продолжить отдых или вернуться чартерами.

"Для граждан, которые уже оказались в Турецкой Республике, будет возможность как продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета, так и, приняв решение, вылететь теми чартерными рейсами, которые были спланированы в рамках их поездок. Мы эту работу соответствующим образом организуем", — сказала Голикова. Более полумиллиона россиян забронировали туры в Турцию

Большинство россиян с COVID, возвращающихся в Россию, приезжают из Турции, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы очень плотно контролируем ситуацию на границе, и по данным санитарно-карантинного контроля, с момента открытия международного авиасообщения нами досмотрено в эпидемиологическом плане почти 3 миллиона лиц, вернувшихся из-за рубежа, и зарегистрировано 25040 выявлений методом ПЦР нового коронавируса, это составляет около 1% человек с положительными тестами, и это достаточно высокие цифры. И хочу сказать, что из этого общего количества инфицированных, почти 80% — это наши граждане, прибывшие из Турецкой Республики", — сказала Попова.

Ранее Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.

По данным минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в стране в прошлый четверг в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии.

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