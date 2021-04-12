ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр — ПРАЙМ, Ольга Ерачина. Авиакомпания "Уральские авиалинии" готова вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы в Турцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. S7 приостанавливает рейсы в Турцию

Ранее в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня.

"Конечно, мы вернем деньги", — сказали в пресс-службе в ответ на вопрос о том, как перевозчик поступит с клиентами, купившими билеты в Турцию.

Собеседница агентства добавила, что авиакомпания вместо Турции станет активнее развивать рейсы на российский юг.

"Как-то заменим, адаптируемся к новым условиям. За последний год мы уже привыкли ко всему", — отметила представитель перевозчика.

По ее словам, авиакомпания до сегодняшнего дня летала регулярными рейсами из Жуковского в Стамбул и Анталию пять раз в неделю. Также было около десятка чартерных рейсов из регионов.

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