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Дефицит бюджета США в марте подскочил более чем вдвое
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Дефицит бюджета США в марте вырос более чем в два раза к февралю, до 659,6 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные порталом... ПРАЙМ, 12.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в марте вырос более чем в два раза к февралю, до 659,6 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 658 миллиардов долларов.
Годом ранее в марте в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 118,988 миллиарда долларов.
Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в марте 2021 года выросли в 2,6 раза в годовом выражении и составили 927,206 миллиарда долларов, доходы выросли на 13%, до 267,614 миллиарда долларов.
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