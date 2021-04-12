МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в марте вырос более чем в два раза к февралю, до 659,6 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны. Госсекретарь США возвращается в Брюссель для обсуждений в рамках НАТО

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 658 миллиардов долларов.

Годом ранее в марте в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 118,988 миллиарда долларов.

Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в марте 2021 года выросли в 2,6 раза в годовом выражении и составили 927,206 миллиарда долларов, доходы выросли на 13%, до 267,614 миллиарда долларов.

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