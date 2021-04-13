МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Счетная палата РФ просит власти предоставить ее аудиторам и контрольно-счетным органам (КСО) в регионах бесплатный доступ к сведениям о государственном имуществе в информационной системе ЕГРН, соответствующие предложения содержатся в отчёте ведомства о проверке Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра). Счетная палата за 2-3 года проверит все институты развития России

"Счетная палата РФ предлагает рассмотреть вопросы о предоставлении доступа Счетной палате к ФГИС ЕГРН в части сведений об объектах федерального недвижимого имущества и имущества хозяйствующих субъектов с участием РФ, а также возможности направления запросов КСО на бесплатное предоставление сведений из ЕГРН в целях реализации их полномочий", — говорится в документе.

"В настоящее время возможности аудита управления федеральным имуществом и имуществом хозяйствующих субъектов с участием Российской Федерации ограничены. Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, предусмотрено в отношении конкретного правообладателя или объекта недвижимости, в связи с чем у Счетной палаты отсутствует возможность получения обобщенных сведений, необходимых для проведения аудита", — отмечают авторы отчета.

Аудиторы обращают внимание, что контрольно-счетные органы в регионах тоже не уполномочены направлять запросы на бесплатное предоставление сведений из ЕГРН.

При этом у Счетной палаты возникли вопросы к работе самой информсистеме ЕГРН. К её созданию Росреестр приступил еще в 2014 году и должен был ввести в эксплуатацию к 1 января 2017 года, но фактически внедрение системы было завершено только в октябре 2020 года. "Создано семь подсистем ФГИС ЕГРН силами шести разных разработчиков без единой комплексной архитектуры и с перерывами в процессе создания. Для промышленной эксплуатации ФГИС ЕГРН потребовались дополнительные мероприятия и ресурсы", — цитирует ведомство аудитора Андрея Батуркина.

Всего с 2014 по 2020 год Росреестр израсходовал по контрактам на разработку и модернизацию программного обеспечения ЕГРН 1,6 миллиарда рублей, при это более половины ее подсистем по-прежнему требуют доработки. Кроме того, дополнительные средства направлены на аренду вычислительных мощностей "Ростелекома", говорится в отчете.

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