КИЕВ, 13 апр — ПРАЙМ. Киев ожидает от Запада действий, а не политических призывов, в том числе усиления санкций против РФ и "Северного потока-2", заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. В ЕС призвали ужесточить западные санкции против России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне встречи с генсеком Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что Киеву надо вести переговоры с НАТО о практической поддержке в случае вооруженного обострения в Донбассе.

"Очень важный был вопрос, чего мы ожидаем от Запада? Обязательно будет обеспокоенность, обязательно будет большая озабоченность, но мы считаем, что сегодня мы не можем говорить только о политических призывах. Мы ожидаем действий, важно говорить об усилении санкций, важно говорить о потенциальном введении санкций против узкого круга (президента РФ Владимира – ред.) Путина, важно говорить сегодня о прекращении "Северного потока-2", — сказала Стефанишина в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник встретится в штаб-квартире альянса в Брюсселе с Кулебой. Встреча Столтенберга с Кулебой пройдет накануне визита в Брюссель главы Пентагона Ллойда Остина, который будет, в числе прочего, обсуждать с генсеком НАТО и союзниками альянса ситуацию вокруг Украины. Также с Кулебой встретится госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Брюссель, заявил и.о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

Ранее ряд стран Запада заявили, что РФ должна объяснить передвижения своих войск на границе с Украиной. В Кремле ответили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. Санкции Запада против РФ в Москве называли контрпродуктивными. Власти РФ приняли ответные меры и взяли курс на импортозамещение.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

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