МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Лицам в возрасте до 35 лет могут разрешить учиться на бюджетных местах в России, пишут "Известия". Соответствующий законопроект, по данным издания, сегодня будет внесен в Госдуму. Его автор — зампред комитета по образованию и науке Максим Зайцев. Названы сферы, в которых работодатели не требуют высшего образования

По его словам, необходимо изменить законодательство, по которому возраст молодежи увеличили до 35 лет.

"Однако эта норма не была заложена и просчитана в законе "Об образовании РФ", хотя количество бюджетных мест в соответствии с новыми нормами должно быть увеличено. Речь идет где-то об одном миллионе таких новых мест из расчета, используемого в законе, 800 студентов на каждые 10 тысяч человек", — рассказал парламентарий.

Учитывая, что финансирование из госбюджета одного места составляет около 100 тысяч рублей в год, на обеспечение образования еще миллиона студентов потребуется более 100 миллиардов, уточняется в экономическом обосновании к проекту закона.

В большинстве фракций Госдумы инициативу поддержали. В свою очередь, эксперты считают, что после повышения возраста молодежи властям следует быть последовательными и принять такой законопроект.

Читайте также:

Нехватка инженеров ощущается в России, несмотря на большую зарплату