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На бюджетные места в вузах могут разрешить поступать до 35 лет
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Лицам в возрасте до 35 лет могут разрешить учиться на бюджетных местах в России, пишут "Известия". Соответствующий законопроект, по данным издания, сегодня будет внесен в Госдуму... ПРАЙМ, 13.04.2021
вузы, госдума, экономика, макроэкономика, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Лицам в возрасте до 35 лет могут разрешить учиться на бюджетных местах в России, пишут "Известия". Соответствующий законопроект, по данным издания, сегодня будет внесен в Госдуму. Его автор — зампред комитета по образованию и науке Максим Зайцев.
По его словам, необходимо изменить законодательство, по которому возраст молодежи увеличили до 35 лет.
"Однако эта норма не была заложена и просчитана в законе "Об образовании РФ", хотя количество бюджетных мест в соответствии с новыми нормами должно быть увеличено. Речь идет где-то об одном миллионе таких новых мест из расчета, используемого в законе, 800 студентов на каждые 10 тысяч человек", — рассказал парламентарий.
Учитывая, что финансирование из госбюджета одного места составляет около 100 тысяч рублей в год, на обеспечение образования еще миллиона студентов потребуется более 100 миллиардов, уточняется в экономическом обосновании к проекту закона.
В большинстве фракций Госдумы инициативу поддержали. В свою очередь, эксперты считают, что после повышения возраста молодежи властям следует быть последовательными и принять такой законопроект.
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