ПЕКИН, 13 апр — ПРАЙМ. Экспорт и импорт Китая за первый квартал 2021 года показали активный рост на фоне стабильного восстановления экономики и улучшения эпидемиологической обстановки, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР. Утверждены основные параметры нового газопровода на Восток

В январе-марте текущего года экспорт Китая вырос на 49,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 709,9 миллиарда долларов, а импорт – на 28,0%, до 593,62 миллиарда долларов.

Общий объем внешней торговли Китая за три месяца текущего года в долларовом эквиваленте вырос на 38,6% и составил 1,3 триллиона долларов.

Положительное сальдо торгового оборота составило 116,35 миллиарда долларов.

По итогам 2020 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 1,5% и составил 4,65 триллиона долларов. Положительное сальдо внешней торговли составило 535 миллиардов долларов (экспорт – 2,59 триллиона долларов, импорт – 2,05 триллиона долларов).

ТОВАРООБОРОТ С РОССИЕЙ

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первого квартала 2021 года вырос на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 29,26 миллиарда долларов.

Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 42,7% в годовом выражении и составил 13,06 миллиарда долларов, при этом поставки из России в КНР сократились на 0,1%, составив 16,2 миллиарда долларов.

Отдельно в марте товарооборот России и Китая составил 10,34 миллиарда долларов, экспорт из Китая в РФ достиг отметки в 4,14 миллиарда долларов, импорт из России в КНР – 6,20 миллиарда долларов.

По итогам 2020 года товарооборот между Россией и Китаем упал на 2,9% и составил 107,76 миллиарда долларов.

ТОВАРООБОРОТ С США

Товарооборот США и Китая по итогам первого квартала 2021 года вырос на 73,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 165,72 миллиарда долларов.

Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за первые три месяца текущего года вырос на 74,7%, составив 119,18 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 46,54 миллиарда долларов, что на 69,2% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Отдельно в марте товарооборот США и Китая составил 55,94 миллиарда долларов, экспорт из Китая в США достиг отметки в 38,65 миллиарда долларов, импорт из США в КНР – 17,29 миллиарда долларов.

Товарооборот США и Китая, несмотря на затяжную торговую войну и влияние пандемии, по итогам 2020 года вырос на 8,3% и составил 586 миллиардов долларов.

ИМПОРТ УГЛЕВОДОРОДОВ

Китай за первый квартал 2021 года нарастил импорт нефти на 9,5% по сравнению с тем же периодом 2020 года, природного газа — на 19,6%, при этом импорт угля сократился на 28,5%.

Китай за январь-март этого года импортировал 139,2 миллиона тонн нефти. В ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась Китаю в 56,6 миллиарда долларов, что на 3,9% меньше, чем за первый квартал прошлого года.

В марте Китай импортировал 49,65 миллиона тонн нефти на 22,21 миллиарда долларов.

Импорт природного газа в Китай за первый квартал этого года составил 29,38 миллиона тонн на сумму 10,3 миллиарда долларов (в ценовом выражении – рост на 7,3% к январю-марту прошлого года).

В марте Китай импортировал 8,7 миллиона тонн природного газа на 3,05 миллиарда долларов.

Помимо этого, за первые три месяца 2021 года Китай импортировал 68,4 миллиона тонн угля на 4,8 миллиарда долларов (в ценовом выражении – снижение на 31,7% к январю-марту прошлого года).

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