МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Состояние Джека Ма, основателя интернет-компании Alibaba, выросло на 2,3 миллиарда долларов за счет резкого роста стоимости акций компании после получения рекордного штрафа, свидетельствуют данные агентства Блумберг и рассчитываемого им Bloomberg Billionaires Index (BBI). Акции Alibaba подскочили на 8% после получения рекордного штрафа

По данным BBI, состояние Ма теперь оценивается в 52,1 миллиарда долларов. В общем списке миллиардеров он занимает 25 место.

Днем ранее акции Alibaba подорожали на 10% после получения рекордного штрафа за антимонопольные нарушения. Госуправление контроля и регулирования рынка Китая оштрафовало компанию на 18,23 миллиарда юаней (около 2,8 миллиарда долларов) за антимонопольные нарушения, это стало крупнейшим в истории страны подобным штрафом.

По данным регулятора, начиная с 2015 года Alibaba злоупотребляла своей доминирующей позицией на рынке и вынуждала торговые компании на своей платформе подчиняться так называемому принципу "эр сюань и" ("выбирай только одно из двух"), то есть запрещала им открывать магазины или участвовать в рекламных акциях на других конкурирующих платформах.

Очевидно, на инвесторов оказал влияния комментарий компании, которая в свою очередь сообщила, что в последние месяцы "в полной мере" сотрудничала с управлением и серьезно изучила политику правительства и ожидания в отношении экономики интернет-платформ, в связи с чем провела оценку внутренних систем и внесла в них улучшения, обеспечивая стабильную работу бизнеса. Alibaba также подчеркнула, что полностью принимает наказание, продолжит вести нормальную деятельность и готова и дальше активно сотрудничать с властями.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана предпринимателем Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

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