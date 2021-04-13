МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Прекращение продаж туров в Турцию с 15 апреля до конца мая может привести к росту цен на туристические путевки по России из-за повышения стоимости размещения в отелях, считают опрошенные РИА Новости представители туротрасли.

"Последнюю пару лет наши отечественные объекты размещения стали активно использовать систему "динамического ценообразования" и меняют стоимость в зависимости от спроса. Поэтому после закрытия Турции ожидаем систематического увеличения цены", — сообщила директор по маркетингу туркомпании "Роза ветров" Светлана Машкова. Туристический бизнес Турции шокирован решением России ограничить полеты

Собеседник агентства сказала, что санаториев, отелей и пансионатов, подобных турецким, в России не столь много и стоят они недешево. "Зато есть другие варианты отдыха, которые могут заинтересовать активных, любознательных путешественников. Но не тех, кто любит "тюлений отдых все включено", — отметила она.

Неизбежный рост цен на путевки внутри страны прогнозирует и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. "Для российских курортов пагубна практика искусственного загона туда туристов. Они самодостаточны и у них есть своя клиентская база. Им не нужна дополнительная мотивация. Наоборот, она создает избыточный ажиотаж, избыточный спрос, и отельеры начинают накручивать цены", — сказал он.

По информации Мурадяна, на майские праздники и начало лета на российских курортах остались места только в бюджетном сегменте с невысоким уровнем сервиса. "Места в приличных отелях уже проданы, и сложно будет найти что-то более-менее интересное, и точно не за те деньги, за которые были приобретены туры в Турции", — отметил собеседник агентства.

При этом гендиректор туроператора "Алеан" Андрей Уманский, выступая на онлайн-конференции во вторник, отметил, что цены на российских курортах выросли незначительно. "Мы сравнили данные с января по март по раннему бронированию в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – Сочи вырос на 6%, Анапа на 6,8%, Геленджик на 6,4% и лидер роста Крым, где цены выросли на 7,3%", — сказал он.

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