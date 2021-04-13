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"Аэрофлот" организует вывозные рейсы из Турции
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Российская авиакомпания "Аэрофлот" будет выполнять два регулярных рейса в неделю в Стамбул и обратно, а также организует три вывозных рейса в РФ из Антальи, сообщает компания. "В... ПРАЙМ, 13.04.2021
аэрофлот, новости, экономика, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" будет выполнять два регулярных рейса в неделю в Стамбул и обратно, а также организует три вывозных рейса в РФ из Антальи, сообщает компания.
"В период с 15 апреля по 1 июня "Аэрофлот" выполнит регулярные рейсы в/из Стамбула 16, 18 апреля, и далее – дважды в неделю, по вторникам и пятницам… Для возвращения на Родину пассажиров "Аэрофлота" из Антальи запланировано выполнение трех специальных вывозных рейсов по маршруту Анталья – Москва: 17, 24 и 30 апреля", — говорится в сообщении.
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