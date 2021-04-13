МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести саммит в третьей стране, сообщил Белый дом.

"Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия", — говорится в сообщении. Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине

Байден высказал российскому коллеге обеспокоенность "внезапным" усилением военных РФ в Крыму и на границе с Украиной.

"Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил озабоченность внезапным наращиванием Россией военных возможностей в оккупированном Крыму и на границе с Украиной", — говорится в сообщении.