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https://1prime.ru/state_regulation/20210413/833456687.html
Путин поговорил по телефону с Байденом, возможна их личная встреча
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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести саммит в третьей стране, сообщил Белый дом. "Президент Байден подтвердил... ПРАЙМ, 13.04.2021
джо байден, переговоры, владимир путин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести саммит в третьей стране, сообщил Белый дом.
"Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия", — говорится в сообщении.
Байден высказал российскому коллеге обеспокоенность "внезапным" усилением военных РФ в Крыму и на границе с Украиной.
"Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил озабоченность внезапным наращиванием Россией военных возможностей в оккупированном Крыму и на границе с Украиной", — говорится в сообщении.