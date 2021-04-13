ВАШИНГТОН, 13 апр — ПРАЙМ. Россия остается главным соперником США в космосе, но Китай наращивает усилия для достижения паритета или превосходства в той сфере, говорится в опубликованном во вторник докладе разведки США. Путин предложил уточнить срок исполнения задач в сфере космоса

"Россия продолжит оставаться ключевым соперником в космосе, обладая широкой сетью разведывательных, коммуникационных и навигационных спутников", — говорится в опубликованном документе.

По оценке Вашингтона, Москва концентрирует усилия над интеграцией космических возможностей в свои оборонные и наступательные вооружения, а также осуществляет развертывание противоспутникового оружия для подрыва космических визможностей США и их союзников.

В докладе также отмечается, что Китай работает над тем, чтобы "догнать и перегнать" США в космосе для получения как военной и экономической, выгоды, а также национального престижа. В докладе разведки отмечается, что в 2022-2024 годах у Пекина появится собственная космическая станция на околоземной орбите, а также продолжатся лунные миссии.

Авторы доклада также указывают на интеграцию КНР космических и оборонных технологий с целью подрыва военного и информационного превосходства США.

Доклад разведки США об угрозе со стороны России в космосе мотивирован желанием выделения дополнительного финансирования американскому ВПК, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Разведка США "выбивает" средства для ВПК страны, пугая руководство Россией.

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