МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. В правительстве России обсуждается идея фиксации цен на мясо птицы, пишет "Коммерсант" на основе информации по итогам заседания оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимыми продуктами. Минсельхоз отрицает планы по заморозке цен на птицу и яйца

Соответствующее предложение, по данным издания, озвучила замглавы Минсельхоза Оксана Лут на прошедшем 13 апреля заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимыми продуктами. По ее словам, цены на эти категории во всех российских регионах за последние 60 дней выросли более чем на 10%, и это дает право запустить механизм.

За два месяца розничные цена на мясо птицы и яйца уже выросли более чем на 10% и могут продолжить увеличиваться из-за сезонного всплеска спроса. По данным Росстата, в марте мясо птицы подорожало на 7,2%, а за первый квартал 2021 года — на 14,3%.

Участники рынка, со своей стороны, считают, что возможная фиксация цен на мясо птицы приведет к разбалансировке рынка, сокращению предложения и практически невозможна с технической точки зрения. Производители надеются, что правительство все же не будет регулировать цены, а о механизме там напомнили в качестве элемента психологического давления.

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