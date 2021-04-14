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СМИ: российским птицеводам пригрозили регулированием цен
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В правительстве России обсуждается идея фиксации цен на мясо птицы, пишет "Коммерсант" на основе информации по итогам заседания оперативного штаба по мониторингу ситуации с... ПРАЙМ, 14.04.2021
цены, новости, экономика, бизнес, потребрынок, сельское хозяйство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. В правительстве России обсуждается идея фиксации цен на мясо птицы, пишет "Коммерсант" на основе информации по итогам заседания оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимыми продуктами.
Соответствующее предложение, по данным издания, озвучила замглавы Минсельхоза Оксана Лут на прошедшем 13 апреля заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимыми продуктами. По ее словам, цены на эти категории во всех российских регионах за последние 60 дней выросли более чем на 10%, и это дает право запустить механизм.
За два месяца розничные цена на мясо птицы и яйца уже выросли более чем на 10% и могут продолжить увеличиваться из-за сезонного всплеска спроса. По данным Росстата, в марте мясо птицы подорожало на 7,2%, а за первый квартал 2021 года — на 14,3%.
Участники рынка, со своей стороны, считают, что возможная фиксация цен на мясо птицы приведет к разбалансировке рынка, сокращению предложения и практически невозможна с технической точки зрения. Производители надеются, что правительство все же не будет регулировать цены, а о механизме там напомнили в качестве элемента психологического давления.
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