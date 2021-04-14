МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Законопроект Минэкономразвития об упрощенном порядке получения вида на жительство для инвесторов одобрен комиссией правительства по законопроектной деятельности, сообщили "Известиям" два источника, близких к кабмину. Глава Кипра отверг обвинения в причастности к продаже "золотых паспортов"

В Госдуме готовы поддержать инициативу "золотых паспортов", однако при этом предлагают разработать механизм проверки желающих осесть в России иностранцев на отсутствие связей с криминалом.

Согласно тексту законопроекта, инвесторы, а также члены их семей смогут претендовать на получение вида на жительство, минуя стадию получения разрешения на временное проживание.

"Человек, реализующий на территории нашей страны значимые проекты, безусловно, должен иметь возможность жить в России, не преодолевая лишних бюрократических барьеров. Надо подчеркнуть, что такие люди не только привозят в нашу страну деньги, они зачастую приносят и новые технологии", — сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он добавил, что при этом на упрощенное получение вида на жительство смогут претендовать не только иностранные инвесторы, вкладывающие финансы в собственный бизнес, но и инвестирующие в ценные бумаги России или недвижимость на территории страны.

В проекте закона пока нет конкретных цифр. Ранее речь шла о том, что для получения вида на жительство необходимо будет вложить в российский бизнес не менее 10 миллионов рублей либо владеть облигациями федерального займа или недвижимостью минимум на 30 миллионов.

Теперь документ должно утвердить правительство, а затем рассмотреть Госдума.

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