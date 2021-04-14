МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Российский "Сибур" разработал "противопожарную" добавку для строительных материалов – полимерный антипирен; запуск его производства позволит потеснить монополию американской лицензии на производство аналогичного по свойствам компонента на рынках ЕС и Китая, следует из сообщения российского нефтегазохимического холдинга.

"Существенной проблемой для производителей стройматериалов (вспенивающегося и экструдированного полистирола — ПСВ и ЭППС), которым необходим антипирен, становятся вводимые странами ограничения на выпуск и использование прошлого поколения этого компонента", — пояснили РИА Новости в "Сибуре".

Запрет вызван ростом требований к экологической безопасности стройматериалов. В Европе его планируется ввести в 2021 году, он уже действует в Японии и Канаде. С введением таких ограничений у производителей ПСВ и ЭППС не оставалось вариантов – они были вынуждены либо закупать эту добавку лишь у двух компаний (обе выпускают антипирен по лицензии американской Dow), либо искать другие рынки сбыта.

"Специалисты НИОСТ (научно-исследовательское подразделение "Сибура") завершили работы по созданию полимерного антипирена, который необходим для производства теплоизоляционных материалов и соответствует при этом самым высоким требованиям к их безопасности и экологичности", — отметили в компании. На рынках США наблюдается штиль

"На разработку своего решения и оптимизацию его себестоимости потребовалось время, но в итоге мы получили конкурентный продукт. Сейчас "Сибур" готов не только исключить зависимость российских производителей полистирола от импорта антипиренов, видим еще и экспортный потенциал", — подчеркнул гендиректор НИОСТ Владимир Бушков.

Суммарный объем потребления антипирена в Европе, Турции и России составляет около 15 тысяч тонн в год. Из них 1040 тонн — спрос со стороны российских производителей, и пока весь этот объем импортируется. Основные производители полистирола в России – компании "Сибур", "Технониколь", Ангарский завод полимеров, АО "Пластик" и "Пеноплэкс".

Первые поставки отечественного антипирена планируется начать уже во втором квартале этого года, а в перспективе довести их объем до 4,5 тысячи тонн в год. При этом потенциальными направлениями экспорта являются Европа и Китай, у которого нет собственной технологии производства полимерного антипирена, рассказали агентству в холдинге.

Читайте также:

США пообещали экономический взлет после коронавируса