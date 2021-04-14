МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Госдума предложила правительству РФ рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер по ограничению вывоза капитала из России, а также о создании благоприятных условий для его репатриации. Такие рекомендации содержатся в принятом в среду постановлении палаты.
"Рекомендовать правительству Российской Федерации: рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер по ограничению вывоза капитала из Российской Федерации и созданию благоприятных условий для его репатриации", — говорится в документе.
Постановление принято Госдумой по итогам анализа информации "о поддержке малого и среднего предпринимательства в РФ в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной COVID-19, а также о причинах резкого роста цен на продовольственные товары", которую министр экономического развития Максим Решетников представил парламенту в феврале этого года.
В документе не упоминается о ситуации с ростом цен. Предложения депутатов в основном касаются предпринимательской среды.
Они предлагают рассмотреть предоставление новых налоговых и иных льгот организациям и ИП, которые занимаются строительством санаториев, пансионатов, домов отдыха и туристских баз в российских регионах.
Депутаты также предложили давать налоговые вычеты бизнесу при финансировании научно-исследовательских, конструкторских и технологических работ.
Помимо этого, предлагается рассмотреть вопрос об установлении "требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в части, касающейся размещения ими рекламы, направленной на привлечение внимания российских лиц".
Депутаты рассчитывают получить ответ правительства на свои предложения до конца весенней сессии текущего года.
https://1prime.ru/state_regulation/20210414/833462960.html