МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об освобождении от уплаты подоходного налога граждан с зарплатой ниже двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), внесенный депутатами от ЛДПР. Госдума предложила ужесточить вывоз капитала из страны

С 1 января 2021 года МРОТ в России был установлен в размере 12 792 рубля в месяц. Исходя из норм законопроекта, граждане, которые получают зарплату менее 25 584 рубля, могут быть освобождены от уплаты НДФЛ в размере 13%.

Реализация законопроекта могла бы стимулировать потребление в стране, позволила бы сократить социальные расходы государства в связи с увеличением реальных доходов бедных и наиболее уязвимых слоев общества, а также значительно уменьшить расходы на администрирование налогов для такой группы лиц, считают его разработчики.

Однако против принятия проекта выступили комитет Госдумы по бюджету и налогам, правительство и Счетная палата РФ. Путин подписал закон о "гаражной амнистии"

Причем бюджетный комитет допускает, что предлагаемое установление необлагаемого налогом размера заработной платы может послужить фактором, стимулирующим работодателей минимизировать реально выплачиваемые доходы в целях снижения налоговой нагрузки.

Правительство и Счетная палата в своих заключениях обращают внимание, что реализация законопроекта привела бы к выпадающим доходам региональных и местных бюджетов, однако размер и источники их компенсации не определены.

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