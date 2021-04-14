МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Второй этап программы по устранению цифрового неравенства стартовал в России, соответствующее соглашение подписали Минцифры РФ и "Ростелеком", говорится в сообщении ведомства.

"В 2021 году мобильная связь появится в 1198 селах, посёлках и деревнях численностью от 100 до 500 человек. Жителям этих населенных пунктов станет доступна мобильная связь стандарта 4G/LTE, которая также обеспечит устойчивый доступ к интернету", — уточняется в сообщении. Российский интернет-ритейлер Wildberries открылся в США

Замглавы Минцифры Олег Иванов отметил, что программа предусматривает не только проведение в населенные пункты мобильной связи и интернета.

"От устранения цифрового неравенства мы постепенно переходим к цифровой трансформации и во всех уголках страны делаем доступной телемедицину, электронные государственные услуги, онлайн-образование и другие современные сервисы", — прокомментировал Иванов.

В конце марта "Ростелеком" уже запустил в пилотный проект в деревне Редкое Называевского района Омской области.

Там сделали первую в стране базовую станцию мобильной связи, реализуя вторую часть проекта. Песков высказался о блокировке интернет-платформ

В результате скорость мобильного интернета в деревне достигла 50 мегабит в секунду, которых хватает для надежной видеосвязи, дистанционного обучения или телемедицины.

При запуске сети мобильной связи в Редком всем жителям предложили sim-карты. Такую практику хотят распространить на все населенные пункты проекта.

Вторая фаза проекта предусматривает подключение скоростного интернета в селах и деревнях с населением от 100 до 250 человек, а также начало предоставления в малых населенных пунктах (от 100 до 500 человек) услуг мобильной связи, где они сейчас недоступны.

В 2021-2030 годах мобильной связью планируют провести более чем 24 тысячи населенных пунктов. Жители смогут пользоваться не только телефонной связью, но и интернетом. Базовые станции сетей связи планируется подключать преимущественно по волоконно-оптическими линиям.

"Ростелеком" по госконтракту реализует первую фазу проекта устранения цифрового неравенства с 2014 года, она предусматривает обеспечение высокоскоростным доступом в интернет населенных пунктов, в которых проживает от 250 до 500 человек.

Это почти 14 тысяч поселков, сел, деревень, станиц и аулов по всей стране. По состоянию на 31 декабря 2020 года проект завершен более чем в 12,4 тысячи населенных пунктов (почти 90% от плана). Первую фазу планируется завершить в этом году.

Читайте также:

Какие товары не стоит покупать в интернете