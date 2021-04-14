МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Объемы производства риса в России удовлетворяют потребности населения, а урожай данной культуры в текущем году позволит избежать резких колебаний цен, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"Текущие объемы производства риса позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения", — говорится в сообщении. Минсельхоз заявил, что нет предпосылок к резкому подорожанию продуктов

Министерство ожидает, что посевная площадь риса в текущем году будет не ниже прошлогодней, и это позволит сохранить достаточные объемы производства культуры.

"Более того, при благоприятных погодных условиях урожай риса может превысить показатель прошлого года. В целом это позволит сохранить стабильную ситуацию и не допустить резких колебаний цен на конечную продукцию", — добавляет ведомство.

Министерство отмечает, что за последний месяц оптовая стоимость риса снизилась на 1,3%, до 23,6 рубля за килограмм, а поступление урожая нового сезона в дальнейшем поддержит данную тенденцию.

В прошлом году, несмотря на засуху на юге, в РФ был получен рекордный урожай риса – 1,141 миллиона тонн, на 3,9% выше показателя 2019 года, а в среднем за последние пять лет сбор риса составляет более 1 миллиона тонн.

Посевная площадь под культурой в 2020 году достигла 197 тысяч гектаров, увеличившись на 1,6% по сравнению с 2019 годом. Регионами-лидерами по выращиванию культуры являются Краснодарский край, Ростовская и Астраханская области, Дагестан и Адыгея.

"В 2021 году в основных рисоводческих регионах не наблюдается проблем с накоплением вод или других негативных для отрасли факторов", — говорится в сообщении.

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