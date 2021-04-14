МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году, по предварительным данным, снизилась до 12,1% населения страны с 12,3% в 2019 году, следует из информации Росстата.

По данным ведомства, в 2020 году число россиян с доходами ниже величины прожиточного минимума составило 17,8 миллиона человек (18,1 миллиона в 2019 году).

Как следует из предварительных данных Росстата, в четвертом квартале прошлого года доходами ниже прожиточного минимума располагали 13,5 миллиона человек, или 9,2% населения страны. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума осталась на прежнем уровне – 9,2% или 13,5 миллиона человек. Кудрин объяснил непубличность обсуждаемых мер против бедности

При этом по сравнению с третьим кварталом 2020 года число малоимущих сократилось на 5,3 миллиона человек – с 18,8 миллиона до 13,5 миллиона.

"Этому способствовал рост: среднедушевых денежных доходов на 22,6% (с 34 698 рублей в месяц в третьем квартале 2020 года до 42 543 рублей в месяц в четвертом квартале 2020 года); среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в четвертом квартале 2020 года на 14,3% – с 49 021 рублей в месяц в третьем квартале 2020 года до 56 044 рублей в месяц в четвертом квартале 2020 года; пенсии по старости на 5,16% – с 15 966 рублей в месяц в третьем квартале 2020 года до 16 790 рублей в месяц в четвертом квартале 2020 года", — отмечается в комментарии Росстата.

Росстат указал, что размер прожиточного минимума в четвертом квартале 2020 года снизился по сравнению с третьим кварталом 2020 года на 277 рублей, или на 2,4% – с 11 606 рублей до 11 329 рублей, а инфляция была ниже роста среднедушевых доходов населения. Бедность среди семей без детей в России выросла в два раза

"Главным фактором поддержки малоимущих слоев населения в четвертом квартале 2020 года стали социальные программы, ориентированные на различные группы населения. В результате общий объем социальных выплат в четвертом квартале оценивается в 3,4 триллиона рублей, что на 5,9% выше, чем в четвертом квартале 2019 года и соответствует объемам третьего квартала 2020 года", — добавили в ведомстве.

В сообщении указано, что выплаты семьям с детьми в четвертом квартале составили 110,5 миллиарда рублей, из них малоимущим семьям с детьми — 97,3 миллиарда рублей. В ведомстве напомнили, что в четвертом квартале 2020 года продолжались выплаты на детей до 3 лет, а также на детей от 3 до 7 лет.

Кроме того, в декабре 2020 года по решению президента РФ была произведена единовременная выплата семьям с детьми в возрасте до 7 лет включительно.

Росстат, оценивая динамику доходов населения в четвертом квартале прошлого года по сравнению предшествующим периодом, отметил рост доходов от собственности, а также доходов от предпринимательской и иной производственной деятельности.

"Вместе с активной поддержкой наиболее незащищенных групп населения, рост доходов в четвертом квартале позволил значительно снизить число малоимущих граждан", — указывают в статистической службе.

Снижение уровня бедности в России — одна из целей указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях. Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году: снижение уровня бедности в два раза по сравнению с данными 2017 года. По данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году составила 13,2% населения страны (19,4 миллиона человек).

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