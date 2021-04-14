МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Рост цен на яйца и сахар в России с 6 по 12 апреля ускорился по сравнению с предыдущей неделей, подсолнечное масло подорожало чуть меньшим темпом, чем неделей ранее, а стоимость куриного мяса не менялась, следует из данных Росстата.

"Цены на яйца куриные в среднем по стране увеличились на 2,3%, в том числе в 33 субъектах Российской Федерации — на 0,1-2%, в 37 субъектах — на 2,1-3,9%, в 12 субъектах — на 4-8,1%", — говорится в сообщении. В Хабаровском крае цены на яйца куриные не изменились, в Тюменской области (без автономных округов) и Еврейской автономной области цены снизились на 1% и 0,6% соответственно. Цены на продукты растут, несмотря на сдерживание

Неделей ранее, с 30 марта по 5 апреля, яйца подорожали на 2,1%. Рост цен к 12 апреля с начала года составил 11,6%. Мясо кур в России на отчетной неделе не менялось в цене, тогда как неделей ранее рост цен составлял 0,4%. В 35 регионах цены выросли на 0,1-1%, в восьми — на 1,1-3,5%. В 15 регионах цены не изменились, в 21 субъекте они снизились на 0,1-1%, в шести — на 1,1-5,2%. С начала года куриное мясо подорожало на 14,6%.

Цены на сахар с 6 по 12 апреля выросли на 0,7% против 0,5% неделей ранее. В 41 регионе цены повысились на 0,1-0,9%, в 14 субъектах — на 1-2%, в шести — на 2,1-6,8%. В 16 субъектах цены не изменились, в восьми — снизились на 0,1-1,1%. К 12 апреля сахар с начала года подорожал на 0,7%.

"Масло подсолнечное в среднем по России подорожало на 0,4%. В 43 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-1%, в 10 субъектах — на 1,1-5%. В 21 субъекте цены не изменились. В 11 субъектах цены снизились на 0,1-1,5%", — указывает статистическое ведомство. С 30 марта по 5 апреля масло подорожало на 0,5%, рост цен с начала года составил 2,1%.

Пшеничная мука с 6 по 12 апреля выросла в цене на 0,1%, тогда как неделей ранее рост цен составлял 0,2%. Черный хлеб на отчетной неделе подорожал на 0,2% (против 0,3% неделей ранее), макаронные изделия — на 0,1% (против 0,2%), вермишель подешевела на 0,1% (неделей ранее рост цен составлял 0,3%). Пора привыкнуть к росту цен на продукты

Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки повысились на 0,2% (против 0,3% на предыдущей неделе). Рис подорожал на 0,3% (с 30 марта с 5 апреля он вырос в цене на 0,1%), гречневая крупа — на 0,7% (против 0,6%), пшено — на 0,2% (за предыдущий период цены снижались на 0,4%).

Помимо этого, по данным Росстата, картофель и морковь в России с 6 по 12 апреля продолжили дорожать, хотя и несколько более медленными темпами, чем неделей ранее, в свою очередь огурцы и помидоры вновь подешевели.

"Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,1%, в том числе на морковь — на 2,6%, картофель — на 1,8%, капусту белокочанную — на 1,5%, лук — на 1,1%, яблоки — на 0,1%. Цены на огурцы снизились на 2,1%, помидоры — на 1,4%", — говорится в сообщении ведомства.

Неделей ранее, с 30 марта по 5 апреля, картофель вырос в цене на 2,5%, морковь — на 2,8%. Репчатый лук тогда подорожал на 1,5%, белокочанная капуста — на 2%, яблоки подешевели на 0,1%, огурцы — на 2%, томаты — на 2,2%. В целом цены на плодоовощную продукцию на предыдущей неделе не менялись.

В свою очередь, с 6 по 12 апреля выросли цены на овощные консервы для детского питания (на 0,6%), маргарин (на 0,5%), свинину, полукопченую и варено-копченую колбасу, мороженую рыбу, печенье (на 0,2%), баранину, мясные консервы для детского питания, сливочное масло, шоколадные конфеты, карамель, черный чай, водку, соль, обеды в столовых, кафе, закусочных (на 0,1%).

Цены на жирный творог снизились на 0,3%, сметану и сычужные сыры — на 0,2%, мясные консервы, сосиски, сардельки, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,1%. Цены на говядину, вареную колбасу и молоко не изменились.

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