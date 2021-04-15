МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Задача по возвращению рынка труда к показателям 2019 года, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным, будет выполнена, все регионы реализуют направленные на это программы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда. Россияне назвали самую перспективную отрасль для карьеры

"Цель, которая поставлена президентом — вернуть к концу этого года рынок труда к показателям 2019 года. Такая задача стоит перед правительством, и она будет выполнена. Во всех субъектах идёт реализация мероприятий региональных программ, направленных на восстановление численности занятого населения до пандемических значений", — отметили в министерстве.

Говоря о том, какие регионы вызывают наибольшую обеспокоенность с точки зрения достижения этой цели, в Минтруде отметили, что это регионы, где из-за экономической ситуации количество вакансий меньше, чем численность безработных граждан в настоящее время. Однако и в этих субъектах составлены дорожные карты по восстановлению занятости, предприняты дополнительные меры с учетом специфики региональных рынков труда.

Как отметили в министерстве, реализация дополнительных мер господдержки на федеральном уровне оказала положительное влияние на ситуацию с занятостью в регионах. С осени прошлого года численность безработных начала снижаться.

В ведомстве уточнили, что для восстановления рынка труда в этом году в дополнение к региональным мерам развернуты программы на федеральном уровне — переобучение граждан и субсидирование работодателей. Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета на реализацию программы по содействию найма в 2021 году составит до 12,1 миллиарда рублей, на мероприятия по профессиональному обучению граждан — более 10,5 миллиарда рублей. При этом в отдельных регионах допандемические значения уже достигнуты, например, в Калужской области.

Читайте также:

Власти обратили внимание на защиту трудовых прав граждан