МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в разговоре с RT рассказал, что может оказать влияние на снижение уровня бедности в России.

В частности, на это могут повлиять повышенная индексация выплат неработающим пенсионерам и пособия семьям с детьми.

Парламентарий подчеркнул, что за прошлый 2020 год россияне получили свыше 200 миллиардов рублей выплат из-за пандемии коронавируса.

"Такой инструмент, как социальный контракт, который начинает работать практически системно по многим регионам нашей страны, — это тоже подспорье", отметил он.

Напомним, что в этом месяце ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин называл выплаты на детей как одну из самых эффективных мер по поддержке населения РФ со стороны властей.

Ранее Росстат объявил о снижении бедности в России в 2020 году: уровень снизился до 12,1% за год, это 17,8 миллиона человек. Такой показатель — минимум с 2014 года. Как пояснили в ведомстве, главным фактором поддержки граждан оказались детские выплаты.

Газета "Известия" ранее в четверг писала, что министерство финансов России работает над изменением подхода к социальной поддержке граждан. В частности, ведомство хочет сделать подход более индивидуальным.