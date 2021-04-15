КИЕВ, 15 апр — ПРАЙМ. Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 6,5% до 7,5% годовых, сообщил в четверг на брифинге глава регулятора Кирилл Шевченко.

Национальный банк Украины в марте повысил учетную ставку до 6,5% с 6% годовых.

"Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых. Такой шаг будет содействовать постепенному замедлению инфляции во втором полугодии текущего года, а также ее возвращению к нашей цели – 5% уже в первой половине следующего года", — сказал Шевченко. Трансляция его выступления велась на youtube-канале Нацбанка. "Оператор ГТС" рассказал, сколько метана способна производить Украина

Регулятор с 12 июня 2020 года снизил учетную ставку до 6% с 8% годовых, после чего поддерживал ее неизменной. До этого Нацбанк повышал учетную ставку в июле 2018 года, тогда ставка повысилась с 17,5% до 18%, после этого она сохранялась и снижалась.

Максимальной — 30% — учетная ставка Нацбанка Украины была с марта по август 2015 года, минимальной — 6,5% — с августа 2013 года по апрель 2014 года. Цикл ее подъема начался в октябре 2017 года, суммарно ставка выросла с 12,5% до 18%. С апреля 2019 года началось снижение ставки.

Помимо этого, Украина ухудшила прогноз роста своего ВВП. Сообщается, что Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%. Причина в ограничениях из-за коронавируса.

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