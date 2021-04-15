МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Минцифры РФ в июне запустит мобильное приложение "ГосДоки" для хранения и предъявления личных документов в цифровом виде, сообщается на сайте министерства. Эксперты рассказали, как цифровой рубль отразится на банках

Как поясняет Минцифры, в настоящий момент многие хранят цифровые копии документов в электронной почте, облачных хранилищах или на смартфонах в виде фотографий. В частности, россияне так хранят копии паспортов, водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств и других документов.

"Это небезопасно, документы не обновляются автоматически, их нельзя проверить и предъявить для совершения юридически значимых действий. Мобильное приложение "ГосДоки" станет удобным, а, главное, безопасным способом для электронного хранения документов", — говорится в сообщении. Приложение начнет работу в июне в тестовом режиме.

Добавляется, что использовать приложение и предоставлять документы в виде QR-кода можно будет с помощью учетной записи Госуслуг, а цифровые двойники документов всегда будут актуальными.

Ведомство отмечает, что проект "ГосДоки" реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика", стоимость разработки мобильного приложения составит до 50 миллионов рублей.

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