МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Новые санкции не окажут заметного влияния ни на российский рынок, ни на экономику в целом: состояние российских финансов при текущих высоких ценах на нефть благоприятно, и масштабные заимствования бюджету РФ могут вовсе не потребоваться. Запрет для американских инвесторов покупать новые российские ОФЗ ударит в большей степени по ним самим, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

"Я думаю, что какого-то серьезного влияния на макроэкономические показатели это решение иметь не будет", – заявил главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов. По его словам, санкции против госдолга РФ не повлияют ни на инфляцию, ни на темпы роста российского ВВП.

США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке. США высылают десять российских дипломатов

В США рассчитывают, что санкции против госдолга скажутся на росте ВВП РФ, инфляции и рынке в целом, а также вынудят российские власти тратить резервы.

Однако, по мнению главы Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексиса Родзянко, эти решения имеют скорее символическое значение и вряд ли серьезно повлияют на возможности финансирования российского правительства. "В большей степени они затронули интересы тех банков, которым запретили делать эти размещения. Это в основном американские банки или банки, которые достаточно близки к США", — сказал он.

Девятов согласен, что иностранные инвесторы будут сокращать свою долю на рынке российского суверенного долга, но этот процесс начался не сегодня.

По данным ЦБ, на начало апреля вложения нерезидентов в ОФЗ снизились до 19,7% от совокупного объема в обращении, и их доля в первичных размещениях ОФЗ в марте составляла около 10%.

"Я думаю, что эта тенденция продолжится", — заявил эксперт. По его словам, в этом есть и позитивная сторона: динамика средств нерезидентов с учетом сокращения доли будет оказывать меньшее влияние на российские макроэкономические показатели и на тот же курс рубля.

"Когда доля нерезидентов снизится до уровня 10-15%, тогда этот фактор станет совершенно второстепенным, мы не будем зависеть от подобного рода санкций", — сказал он.

Для бюджета РФ отток иностранцев с рынка тоже не критичен. Санкции США сняли неопределенность на рынке

"По исполнению бюджета мы видим очень неплохую ситуацию, у нас в первом квартале был зарегистрирован профицит. И если цены на нефть продолжат оставаться относительно высокими, то с точки зрения бюджета в этом году будем находиться в очень неплохой форме, возможно, у нас будет совершенно минимальный дефицит, близкий к нулю, и потребности в больших заимствованиях не будет", — пояснил Девятов.

С этим согласны и в Минфине России: там уже заявили, что объем государственных внутренних заимствований в текущем году будет сокращен на 875 миллиардов рублей за счет использования остатков на счетах бюджета. Свободные средства на счетах Казначейства РФ сейчас достигают 4 триллионов рублей – это позволяет Минфину гибко подходить к размещению новых бумаг.

"В структуре держателей ОФЗ превалируют отечественные инвесторы (более 80%), а приверженность благоразумной финансовой политике делает наши обязательства одними из самых надежных и низкорискованных в мире – спрос на них останется высоким, несмотря на административные ограничения. Тут скорее можно говорить об упущенной выгоде для американских финансовых институтов, против которых эти санкции и оказались направлены", — прокомментировал министр финансов России Антон Силуанов. США рассчитывают, что санкции скажутся на ВВП и инфляции России

А чтобы предотвратить резкие вынужденные распродажи ранее купленных бумаг, Минфин предупредил, что после 14 июня, когда вступят в силу новые санкции, будет размещать только новые выпуски облигаций федерального займа, доразмещение зарегистрированных ранее серий будет прекращено.

Впрочем, можно было обойтись и без этого. "Мера направлена на то, чтобы сохранить существующих держателей ОФЗ. Но в данном случае она выглядит избыточной, потому что, согласно разъяснению OFAC, операции на вторичном рынке будут разрешены для американских инвесторов", – полагает главный стратег по макроэкономике и долговым рынкам АТОН Александр Кудрин.

Реакция рынка и курса валюты на введение новых санкций была сдержанной. "Мы можем уже видеть реакцию валютного рынка на эти новости, конечно, она была негативной, но она была достаточно умеренной. Мы не видим резких скачков курса рубля. И я думаю, что, наверное, и особенно не увидим", – считает Девятов.

Банк России заявил, что отслеживает ситуацию на финансовом рынке и готов при необходимости использовать имеющиеся инструменты для сохранения финансовой стабильности.

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