БРЮССЕЛЬ, 15 апр — ПРАЙМ, Мария Князева. Санкции США по госдолгу России будут иметь, скорее, символический эффект, серьезного влияния на бюджет и инвесторов ждать не стоит, считают эксперты британской аналитической компании Oxford Economics.

США 15 апрели ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке. Глава Сбербанка Герман Греф уже отметил, что данные санкции не приведут к серьезным последствиям для экономики РФ и программа заимствований будет выполнена. Псаки допустила расширение санкций по "Северному потоку - 2"

Поскольку США запрещают покупки только на первичном рынке, они "будут иметь во многом символический эффект, как и в случае более раннего запрета на долговые обязательства в долларах США", говорится в материале Oxford Economics, поступившем в РИА Новости. Сегодняшняя реакция рынка показывает, что это решение уже было в значительной степени им учтено.

Если можно судить по американским санкциям от августа 2019 года, то влияние как на инвесторов, так и на российский бюджет от новых ограничений будет ограниченным, отмечают авторы материала.

Введенный в 2019 году запрет США для американских инвесторов на покупку новых выпусков российских долговых обязательств, номинированных в долларах, мало повлиял на доступ РФ к иностранному финансированию. Доля США в российском внешнем долге фактически даже увеличилась после этих ограничений. Эксперты: от новых антироссийских санкций пострадают сами США

Россия адаптировалась к этим санкциям и начала выпускать долговые обязательства в единой европейской валюте: в 2020 году было размещено два выпуска на общую сумму 2 миллиарда евро, отмечают авторы материала.

По их словам, если бы санкции повлияли на торговлю на вторичном рынке, то эффект был бы намного сильнее.

"Что касается потребностей российского правительства в финансировании, влияние также должно быть управляемым", — отмечают эксперты.

Инвесторам США принадлежит около 7% всего рынка облигаций федерального займа (ОФЗ). Учитывая, что бюджет на 2021 год предполагал заимствования в размере 3,7 триллиона рублей, или около 48,5 миллиарда долларов по текущему обменному курсу, это могло бы означать, что доля США была бы на уровне 4,3 миллиарда долларов.

Но российский Минфин уже объявил, что план заимствований будет сокращен на 875 миллиарда рублей, или на 11,5 миллиарда долларов, что намного больше доли США, констатируют в Oxford Economics.

"Действительно: 20-процентный скачок цен на нефть в этом году может поддержать бюджет, по данным ЦБ, примерно на 2 триллиона рублей, сократив потребность в заемных средствах. При таких более низких потребностях в заемных средствах и общей долговой нагрузке, которая по-прежнему остается одной из самых низких среди развивающихся стран, внутренние, в основном государственные коммерческие банки, вероятно, с комфортом поглотят любой новый выпуск (долговых обязательств РФ — ред.)", — отмечается в материале.

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