МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Новые санкции США на госдолг России не приведут к серьезным последствиям для экономики, программа заимствований будет выполнена, считает глава Сбербанка Герман Греф.

США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке. В Британии объяснили неэффективность антироссийских санкций

"Сегодняшние санкции не приведут к серьёзным негативным последствиям для нас. Мы всегда соотносим программу заимствований с нашими возможностями, и вне зависимости от того, как будет складываться ситуация на внешних рынках, мы сможем её выполнить. Похоже, что ситуация складывается более оптимистично, в том числе для бюджета. Поэтому в текущей ситуации я не вижу больших проблем", — сказал Греф журналистам.

Глава Сбербанка напомнил, что в настоящее время санкции введены почти по всем направлениям и Россия научилась быстро адаптироваться к таким условиям.

"Если бы США наложили санкции на весь госдолг, то это были бы санкции не против российского государства, а против их собственных инвесторов. Потому санкции были введены только против нового долга, что достаточно рациональный ход, так как в противном случае возникла бы паника и зарубежные инвесторы начали бы распродавать бумаги. А для российских инвесторов в этом случае появилась бы хорошая возможность купить их с большим дисконтом", — заключил Греф.

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