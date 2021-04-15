ВАШИНГТОН, 15 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты сохраняют возможность введения дополнительных ограничений в отношении проекта строительства газопровода "Северный поток-2", заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В ходе брифинга один из журналистов задал Псаки вопрос, почему среди введенных в четверг ограничительных мер в отношении РФ не упомянут "Северный поток-2", хотя Вашингтон регулярно характеризовал этот проект как "плохую сделку". США ввели новые санкции против России

"Я хотела бы заверить, что мы сохраняем возможность принятия дополнительных мер. Это не значит, что их больше не последует. Однако я не стану комментировать относительно того, какие санкции были или не были согласованы", — сказала в ответ Псаки.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяжённости газопровода по двум ниткам. Псаки ответила на заявления СМИ о подготовке новых антироссийских санкций

США в четверг ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.

Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ответ на санкции США будет проработан, в ближайшее время о нем узнают, добавили в ведомстве.

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