БЕРЛИН, 20 апр — ПРАЙМ. Правление ХДС большинством голосов поддержало председателя партии Армина Лашета как кандидата в канцлеры ФРГ на выборах 26 сентября, сообщила газета Die Welt. В Германии призывают к отказу от "Северного потока 2" из-за Украины

"Федеральное правление ХДС 31 голосом поддержало Армина Лашета в качестве кандидата в канцлеры. Девять голосов отданы за (Маркуса) Зёдера, шесть человек воздержались", — пишет газета.

По данным телеканала N24, Лашет получил 77,5% голосов (31 голос из 46).

Ранее в Берлине состоялось собрание правления партии христианских демократов, оно стартовало в 18.00 (19.00 мск). Центральный вопрос — выбор кандидата в канцлеры ФРГ, который должен возглавить избирательный список на выборах в бундестаг 26 сентября. Ранее один из возможных кандидатов в канцлеры ФРГ от альянса немецких консерваторов, председатель ХДС и премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет анонсировал заседание правления партии, на котором будет решаться вопрос о претенденте.

Его соперник, председатель Христианско-социального союза (ХСС) и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что готов подчиниться решению правления сестринской партии.

Ситуация с двумя кандидатами на пост канцлера от альянса ХДС/ХСС сложилась после того, как 11 марта, по итогам выездного совещания парламентской фракции, и Лашет, и Зёдер заявили о своих амбициях побороться за первое место в избирательном списке к 26 сентября, когда в Германии пройдут выборы в бундестаг ФРГ. По итогам этих выборов будет сформировано новое правительство и назначен новый канцлер ФРГ. В Германии партии заранее объявляют своего кандидата на эту должность, после формирования коалиционного правительства место канцлера получает кандидат от старшего партнера в коалиции.

Лашет неоднократно выступал за нормализацию отношений между Германией и Россией, поддерживал предложенную президентом России Владимиром Путиным концепцию о свободной экономической зоне "от Лиссабона до Владивостока". На межобщественном германо-российском форуме "Петербургский диалог" в 2019 году он заявил о том, что сотрудничество между странами носит прагматический характер, позитивно оценил проект газопровода "Северный поток 2". Лашет требовал от Москвы проведения расследования ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального после госпитализации россиянина в Берлине.

В январе 2020 года Зёдер посетил Москву и встретился с Путиным. Немецкие СМИ написали, что премьер-министр Баварии привез российскому лидеру в подарок пива. Журналистам Зёдер сообщил, что санкции против России, введенные ЕС в связи с ситуацией вокруг Крыма, оправданы, однако РФ и ФРГ должны стремиться к более тесному сотрудничеству. Речь шла не только об экономической кооперации, но и о научном, образовательном, культурном обменах. В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung в 2020 году Зёдер предупредил об опасности остановки проекта "Северный поток 2", так как это может привести к потере рабочих мест и нарушению социальной стабильности в Германии.

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