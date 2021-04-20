ВАШИНГТОН, 20 апр — ПРАЙМ. Посол США в России Джон Салливан отказался покинуть РФ, несмотря на рекомендации МИД РФ отправиться в Вашингтон на консультации, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Эксперт объяснил, чем грозит запрет на владение российским госдолгом

Как сообщили источники, если в России хотят, чтобы Салливан покинул Москву, "его придется заставить".

Глава МИД РФ Сергей Лавров 16 апреля заявил, что российская сторона рекомендовала послу Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации".

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