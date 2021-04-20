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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210420/833497475.html
СМИ узнали, что американский посол не намерен покидать Россию
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Посол США в России Джон Салливан отказался покинуть РФ, несмотря на рекомендации МИД РФ отправиться в Вашингтон на консультации, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Как... ПРАЙМ, 20.04.2021
сша, россия, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 20 апр — ПРАЙМ. Посол США в России Джон Салливан отказался покинуть РФ, несмотря на рекомендации МИД РФ отправиться в Вашингтон на консультации, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Как сообщили источники, если в России хотят, чтобы Салливан покинул Москву, "его придется заставить".
Глава МИД РФ Сергей Лавров 16 апреля заявил, что российская сторона рекомендовала послу Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации".
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