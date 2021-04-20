МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Штрафы за перевозку по России табачной продукции без маркировки выше разрешенного количества могут повысить до 150 тысяч рублей. Об этом пишет "Парламентская газета" со ссылкой на проект закона о внесении поправок в КоАП. Эксперт объяснил, как отличить поддельные сигареты

Проект закона планируется рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний Госдумы.

Сейчас штраф для физических лиц за это нарушение составляет от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, предлагается поднять его до 30-50 тысяч рублей. Размер штрафа для должностных лиц, вместо нынешних 10-15 тысяч рублей вырастет до 100-150 тысяч.

Совершеннолетним гражданам в личных целях можно будет свободно перемещать не более 600 сигарет, 150 сигар или сигарилл, 750 граммов табака на одного человека.

В комитете по государственному строительству отметили, что во внесенной редакции не предусмотрены штрафы для юридических лиц.

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