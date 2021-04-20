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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210420/833498036.html
Штрафы за перевозку немаркированных сигарет могут кратно повысить
Экономика
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Штрафы за перевозку по России табачной продукции без маркировки выше разрешенного количества могут повысить до 150 тысяч рублей. Об этом пишет "Парламентская газета" со ссылкой на... ПРАЙМ, 20.04.2021
штраф, табак, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Штрафы за перевозку по России табачной продукции без маркировки выше разрешенного количества могут повысить до 150 тысяч рублей. Об этом пишет "Парламентская газета" со ссылкой на проект закона о внесении поправок в КоАП.
Проект закона планируется рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний Госдумы.
Сейчас штраф для физических лиц за это нарушение составляет от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, предлагается поднять его до 30-50 тысяч рублей. Размер штрафа для должностных лиц, вместо нынешних 10-15 тысяч рублей вырастет до 100-150 тысяч.
Совершеннолетним гражданам в личных целях можно будет свободно перемещать не более 600 сигарет, 150 сигар или сигарилл, 750 граммов табака на одного человека.
В комитете по государственному строительству отметили, что во внесенной редакции не предусмотрены штрафы для юридических лиц.
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