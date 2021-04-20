МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об ограничении выбросов парниковых газов.

Президент России Владимир Путин в ноябре прошлого года поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее пояснял, что документ подготовлен в рамках международных обязательств России и ее новой климатической политики. По его словам, появится система государственного учета и реализации проектов сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их поглощения, при этом все предприятия, работа которых сопровождается значительными объёмами выбросов парниковых газов, будут обязаны отчитываться об этом. Экологи рассказали о влиянии "Северного потока 2" на природу

Проект направлен на урегулирование хозяйственной и иной деятельности, приводящей к выбросам парниковых газов.

"Законопроектом формируется необходимая правовая основа для получения полной и достоверной информации организаций о выбросах парниковых газов. В этих целях законопроект предусматривает обязанность хозяйствующих субъектов, деятельность которых сопровождается значительными выбросами парниковых газов, представлять в уполномоченный орган отчеты о выбросах парниковых газов. Критерии деятельности, которая сопровождается значительными выбросами парниковых газов, будут установлены актом правительства РФ", — говорится в документе.

Кроме того, законопроектом вводится понятие "целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов", который будет установлен с учетом поглощающей способности лесов и иных экосистем и необходимости обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития. Добыча нефти в США обернулась экологической катастрофой

Помимо этого, проект дает право юрлицам и ИП реализовывать климатические проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения. Для этого будут установлены критерии отнесения проектов к климатическим и порядок верификации их результатов.

"Важным элементом предлагаемого регулирования является новый механизм осуществления проектной деятельности, в рамках которого в обращение могут быть введены углеродные единицы, возникающие в результате реализации климатических проектов", — добавляется в пояснительной записке к документу.

Подчеркивается, что появление данного механизма позволит российским организациям снижать углеродный след производимой продукции, а также вовлечь в деятельность по сокращению выбросов парниковых газов заинтересованные организации, что будет способствовать модернизации производственных мощностей, внедрению новых технологий, а также повышению качества природных поглотителей парниковых газов.

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