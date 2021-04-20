МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Третья волна пандемии, смягчение бюджетного правила, выплата продовольственных пособий, новые меры поддержки для IT-сектора, инфраструктуры, транспорта, а также развитие городских агломераций и вопросы изменения климата могут стать главными темами послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, прокомментировал РИА Новости президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Владислав Онищенко.

Послание президента РФ состоится в "Манеже" в среду, 21 апреля. Глава государства ранее говорил, что в течение двух дней проводит совещания по подготовке текста своего послания с главой правительства, некоторыми вице-премьерами и министром финансов. Путин утвердил онлайн-оформление вычетов по НДФЛ

"Несмотря на некоторое улучшение внутренней эпидемиологической ситуации, по-прежнему сохраняются риски новой волны пандемии. В этих условиях растет необходимость в мобилизации дополнительных финансовых ресурсов для стимулирования не только количественного, но и качественного прироста национальной экономики в среднесрочной перспективе. В предстоящем ежегодном послании президента России могут быть озвучены позиции по новым подходам к расходованию средств ФНБ", — сказал Онищенко.

Прежде всего, по словам главы ЦСР, можно ожидать расширения перечня стратегических проектов, которые получат финансирование из ФНБ. "Такими проектами традиционно являются инфраструктурные, которые, с одной стороны, позволяют создавать условия для развития крупных инвестиционных проектов, привлечения частных инвесторов в различных отраслях, а с другой стороны, сами по себе могут не окупаться в краткосрочной перспективе", — пояснил он.

Президент и раньше уделял внимание развитию транспортной инфраструктуры, но сейчас акценты будут смещены в сторону развития пассажирского транспорта, повышения доступности пассажирских перевозок, считает эксперт. Правда, объемы бюджетных стимулов весьма ограничены: они не должны приводить усилению рисков инфляции и, соответственно, дальнейшему повышению ключевой ставки ЦБ, предупреждает он. Кремль опроверг работу над посланием Путина в "секретном бункере"

Ещё одна ключевая для президента тема — бедность и занятость населения. "В 2020 году в Общенациональном плане были предусмотрены прямые адресные выплаты населению, причем введены как новые меры поддержки, так и увеличен размер предусмотренных ранее мер. Акцент оправданно был сделан на семьях с детьми. В этом году мы видим продолжение этой тенденции", — уверен он.

Как ожидается, изменения коснутся и размера пособий, критериев и способов его получения. "Речь может идти о более активном использовании механизмов, предусмотренных социальным казначейством, — то есть проактивном предоставлении адресных выплат наиболее нуждающимся слоям населения.

Кроме того, возможны и не совсем традиционные выплаты, например, пособия, которые можно потратить только на продовольствие. Современные технологии позволяют это сделать сравнительно просто", — пояснил эксперт.

В фокусе внимания главы государства останутся и вопросы цифрового развития. "Вероятно, значительный фокус будет на втором пакете мер поддержки для ИТ-отрасли, создании преференций, а также системы защиты от необоснованного преследования", — сказал Онищенко. Среди новых тем эксперты ожидают упоминания в послании проблем развития городских агломераций, а также вопросов экологии и изменения климата.

"Пандемия показала, что необходимо не только создавать отдельные городские пространства, но пересматривать систему городских пространств комплексно. Российские города должны стать более здоровыми — необходимо формировать стандарты здоровых улиц, менее стрессовыми — необходимо задуматься над ограничениями шума, визуальных раздражителей, и, конечно, более экологически чистыми", — сказал он.

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