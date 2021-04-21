МАГАДАН, 21 апр — ПРАЙМ. Ученые Уральского государственного горного университета (УГГУ) совместно с производственниками обнаружили крупное медно-порфировое месторождение в Магаданской области, сообщает пресс-служба вуза. В РЖД рассказали о перспективах развития БАМа

Масштабные поиски меди в Магаданской области начались в 2020 году. Этим занимается в том числе созданная в регионе юниорная компания. Власти Колымы заявляют о необходимости диверсифицировать экономику региона, которая сейчас строится в основном на добыче золота.

"По результатам буровых работ на Приохотской перспективной площади в Магаданской области было обнаружено мощное промышленное медно-порфировое рудное тело протяженностью более 600 метров. Ресурсный потенциал изучаемой площади в Магаданской области составил 9,8 миллиона тонн меди", — говорится в сообщении.

Поясняется, что ученые получили данные на основании материалов, собранных летом 2020 года в ходе полевых геолого-геофизических работ, в которых принимали участие сотрудники и студенты Уральского горного университета. Медно-порфировые оруденения считаются наиболее перспективными для создания минерально-сырьевой базы руд цветных и благородных металлов в Магаданской области.

"Всего за год совместных работ ученым и производственникам удалось существенно нарастить информацию о минерально-сырьевой базе Магаданской области и получить практическое подтверждение ее огромного потенциала", — цитирует пресс-служба ректора университета Алексея Душина.

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