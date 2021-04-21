МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Первая в мире заводская комплектация комбайнов системой искусственного интеллекта (ИИ) Cognitive Agro Pilot начнется на заводе "Брянсксельмаш", рассказали РИА Новости в Cognitive Pilot. Европе неожиданно понадобились российские комбайны

"С апреля месяца 2021 года зерноуборочные комбайны КЗС-1218 "Десна-Полесье GS12", производимые заводом "Брянсксельмаш", будут серийно комплектоваться системой автономного управления Cognitive Agro Pilot на основе ИИ", — рассказали в компании, уточнив, что это будет первым случаем в мире серийной, заводской установки автопилота на основе ИИ на сельхозтехнику.

Cognitive Agro Pilot — система, которая "видит" и "понимает" обстановку по ходу движения и не использует GPS-навигацию в основе модели управления, что позволяет обнаруживать на пути техники неожиданно возникающие препятствия. Механизатор может доверить управление техникой роботу-помощнику, а сам получит возможность сконцентрироваться на контроле качества обработки и уборки урожая. Система позволяет сократить сроки уборочных работ в среднем до 25%, сократить прямые потери урожая от 8% до 13%, снизить расхода топлива во время уборки до 5%, повысить выработку механизатора до 25%.

В ходе сезона уборки урожая 2020 года с июня по октябрь более 350 комбайнов, оборудованных системой Cognitive Agro Pilot, в 35 регионах России, автономном режиме обработали свыше 160 тысяч гектаров площадей и собрали более 720 тысяч тонн урожая.

"В прошлом году мы провели масштабные полевые испытания системы как на территории России, так и Белоруссии. Мы рассчитываем, что наличие у наших комбайнов функционала искусственного интеллекта повысит их конкурентоспособность, увеличит число продаж и предоставит российским агрохозяйствам инструмент, позволяющий существенно повысить эффективность проведения уборки", — передают в компании слова главного инженера "Брянсксельмаша" Андрея Шилина.

"Брянсксельмаш" является одним из передовых российских предприятий, активно внедряющих отечественные инновационные решения в свою продукцию…. Теперь с его конвейера будут сходить первые в мире серийные агророботы, оснащенные лучшим в мире российским искусственным интеллектом", — добавила гендиректор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

"Росагролизинг" включил в перечень своих поставщиков компанию Cognitive Pilot, поэтому агрохозяйства — клиенты "Росагролизинга", смогут приобретать роботокомбайны "Брянсксельмаша" на льготных, выгодных условиях. Так стоимость комбайнов "Брянсксельмаша" для клиентов "Росагролизинга" со скидкой от поставщика составляет от 5,8 до 14,5 миллиона рублей. Условия льготного лизинга — аванс от 0%, срок договора лизинга — до 8 лет, графики — аннуитетный, сезонный, регрессивный.

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