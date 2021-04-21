МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. В России призвали ликвидировать занимающиеся политикой профсоюзы, которые получают иностранное финансирование. С таким предложением, как передает RT, выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, направив письмо на имя генпрокурора Игоря Краснова. Профсоюзы призвали двигаться к прогрессивной шкале НДФЛ

Политолог отметил, что по закону профсоюз создается для защиты социально-трудовых прав и интересов граждан. Однако некоторые учредители подобных организаций используют их в политических целях. Например, в марте организацией, выполняющей функцию иностранного агента, признали межрегиональный профсоюз "Альянс врачей".

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения новой законодательной нормы, в соответствии с которой профсоюзная организация будет подлежать ликвидации как юридическое лицо в случае ведения политической деятельности и получения финансирования из иностранных источников", — отмечается в тексте обращения.

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