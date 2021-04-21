2021-04-21T07:36:47+03:00
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В России призвали ликвидировать занимающиеся политикой профсоюзы, которые получают иностранное финансирование. С таким предложением, как передает RT, выступил директор Института... ПРАЙМ, 21.04.2021
генпрокуратура, профсоюз, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. В России призвали ликвидировать занимающиеся политикой профсоюзы, которые получают иностранное финансирование. С таким предложением, как передает RT, выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, направив письмо на имя генпрокурора Игоря Краснова.
Политолог отметил, что по закону профсоюз создается для защиты социально-трудовых прав и интересов граждан. Однако некоторые учредители подобных организаций используют их в политических целях. Например, в марте организацией, выполняющей функцию иностранного агента, признали межрегиональный профсоюз "Альянс врачей".
"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения новой законодательной нормы, в соответствии с которой профсоюзная организация будет подлежать ликвидации как юридическое лицо в случае ведения политической деятельности и получения финансирования из иностранных источников", — отмечается в тексте обращения.
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