МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Компания "Дом.РФ" за счет субсидий бюджета будет выдавать застройщикам займы под 3-4 процента годовых, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию. Путин пообещал восстановить рынок труда и доходы россиян

"Что касается крупной массовой застройки, то институт развития "Дом.РФ будет привлекать ресурсы с финансового рынка через размещение облигаций. Такой механизм отработан, в целом работает, функционирует хорошо, предоставлять эти ресурсы застройщикам необходимо в виде целевых займов. Что здесь важно, что хотел бы особенно подчеркнуть. За счет субсидий федерального бюджета "Дом. РФ" сможет выдавать займы застройщикам по минимальной ставке – порядка 3-4% годовых. Пилотными проектами для отработки такой модели станет строительство жилых кварталов в Туле, Тюмени, Сахалинской области, в Кузбассе", — сказал Путин.

По его словам, строительная отрасль в пандемию сработала без сбоев, надо строить больше жилья для его доступности, вводя ежегодно до 120 миллионов квадратных метров.

"Масштабное инфраструктурное развитие ставит принципиально новые задачи перед строительной отраслью. В прошлом, достаточно трудном году она сработала между тем без сбоев, обеспечила ввод свыше 80 миллионов квадратных метров жилья. Хороший результат", — сказал Путин.

"Чем больше будем строить, тем доступнее будет жилье для российских семей. Поэтому цель амбициозная, мы о ней уже тоже говорили, она никуда не исчезла эта амбициозная цель — ежегодно вводить порядка 120 миллионов квадратных метров, причем обязательно нужно предусмотреть специальный механизм поддержки индивидуального жилищного строительства", — добавил президент РФ.