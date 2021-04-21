МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Строительство трассы Москва – Казань – Екатеринбург будет завершено до 2024 года, уверен вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В среду президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что строительство скоростной автомагистрали от Москвы до Екатеринбурга через Казань должно быть завершено за три года, средства будут выделены из Фонда национального благосостояния. Путин пообещал восстановить рынок труда и доходы россиян

"Дорогу, о которой президент сказал — до Казани до конца 2023 года планируем построить, до Екатеринбурга — до 2024 года. Мы никогда еще в истории за 3,5 года такие дороги не строили", — сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

Как отметил вице-премьер, таких результатов удастся достичь благодаря упрощению ограничений в строительной отрасли, сокращению излишних требований, внедрению BIM-технологий, а также системной штабной работе.

"Каждую неделю мы проводит штаб по строительству Европа-Западный Китай. У нас уже отработаны механизмы, все структуры власти включились… Эта командная работа позволяет с уверенностью говорить, что мы поручение президента выполним", — подчеркнул он.

В июле 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил главе Минтранса Евгению Дитриху оперативно проработать вопросы, связанные с продлением участка трассы М-12 "Москва – Казань" до Екатеринбурга в 2030 году. В феврале 2021 года Хуснуллин отмечал, что строительство трассы до уральской столицы может быть ускорено и завершено раньше запланированного. Трасса "Таврида" вошла в перечень автодорог федерального значения

Международный транспортный маршрут "Европа — Западный Китай" (ЕЗК) — масштабный комплексный инвестиционный проект, охватывающий территории России, Казахстана и Китая. Общая протяженность по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Казань — Оренбург — Актобе — Кызылорда — Шымкент — Алма-Ата — Урумчи — Ланьчжоу — Чжэнчжоу — Ляньюньган составляет более 8 тысяч километров.

Из них 2787 километров пройдут по территории Казахстана, 3181 километр — КНР и 2192 километра — по России.

Автодорога "Москва — Казань" протяженностью 794 километра — один из участков ЕЗК, она включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры РФ до 2024 года. Трасса должна вдвое сократить время в пути между городами.

Помимо этого, Хуснуллин заявил, что темпы дорожного строительства в стране сбавляться не будут, так как дорог в России не хватает.

"Мы достаточно быстро строим, поэтому мы не будем останавливаться, у нас в стране дорог не хватает. И поэтому сегодняшний механизм, который президент объявил — это возможность кредитоваться на 15 лет под дешевую процентную ставку, это, безусловно, даст приток инвестиций и мы будем больше строить дорог, инфраструктуры. В конечном итоге налоговые поступления позволят вернуть нам эти длинные кредиты", — сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24" по итогам послания.

Как отметил вице-премьер, развитие транспортной системы позволит создать дополнительные рабочие места, строить новое жилье.

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