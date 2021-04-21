МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Повышение инвестиционной активности и развитие инфраструктуры в России, в том числе строительство магистрали Москва-Казань-Екатеринбург, являются ключевым фактором повышения темпов экономического роста в стране, заявил главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров. Путин видит возможности для наращивания инвестиций в инфраструктуру

"Развитие инфраструктуры и повышение инвестиционной активности (включая инвестирование средств ФНБ в магистраль Москва-Казань-Екатеринбург, в частности) являются ключевым фактором устойчивого повышения темпов потенциального экономического роста. По нашим расчетам, государственные инвестиции могут вносить в ближайшие годы вклад в ВВП около 1%", — сказал он.

По мнению Винокурова, также на рост экономики окажут влияние дополнительные бюджетные расходы на поддержку доходов населения: увеличение доходов менее богатых граждан оказывает более сильное влияние на их потребление, так как большая часть доходов расходуется, а не сберегается.

Винокуров считает, что возможные дополнительные бюджетные расходы могут привести к тому, что степень требуемой денежно-кредитной поддержки для восстановления экономики уменьшится. "В результате переход Банком России к нейтральной политике может ускориться", — пояснил он.

Ранее в среду среду президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что строительство скоростной автомагистрали от Москвы до Екатеринбурга через Казань должно быть завершено за три года.