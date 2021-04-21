МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Главные тезисы послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будут транслироваться на медиафасадах и уличных экранах, ожидается, что их увидят около 10 миллионов россиян, рассказали в пресс-службе Общероссийского народного фронта. Семьям, стране и обществу. Путин ответил на новые вызовы

"Двадцать первого апреля по инициативе "Народного фронта" крупнейшая в России сеть цифровых медиафасадов, принадлежащая медиахолдингу MAER, вывела на уличные экраны важнейшие заявления президента России во время его послания Федеральному собранию… Трансляция цитат будет продолжена в течение 21 и 22 апреля, за это время с новыми решениями президента ознакомятся более 10 миллионов россиян. В общей сложности трансляцию на наружных носителях потенциально увидят 75 миллионов раз", — говорится в сообщении пресс-службы. Путин дал поручения по сдерживанию инфляции вблизи 4%

Так, главные цитаты из речи главы государства россияне увидели в режиме новостной видеоленты на цифровых экранах Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Новосибирска и других городов. Причём в московском регионе трансляция была показана и на автомагистралях, в том числе на МКАД.

"Уже второй год мы эти тезисы показываем на экранах. Это важно и нужно, потому что послание имеет с каждым годом все более социально выраженный характер. И наша непосредственная задача, чтобы как можно больше людей видело, знало и могло воспользоваться теми возможностями, которые дает им президент", — отметил замруководителя исполкома ОНФ Артем Бичаев, которого цитирует пресс-служба.

По словам гендиректора медиахолдинга MAER Константина Майора, трансляция главных цитат президента прошла штатно.

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