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Проект об алиментном фонде одним из первых внесут в Госдуму VIII созыва
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Законопроект о создании в России алиментного фонда планируется одним из первых внести в Госдуму нового созыва, сообщила РИА Новости одна из авторов проекта, депутат ГД Оксана... ПРАЙМ, 22.04.2021
госдума, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Законопроект о создании в России алиментного фонда планируется одним из первых внести в Госдуму нового созыва, сообщила РИА Новости одна из авторов проекта, депутат ГД Оксана Пушкина.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что все вопросы по алиментам необходимо решать преимущественно удаленно, и призвал выстроить систему межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, чтобы обеспечить безусловное выполнение судебных решений по взысканию алиментов.
"Позиция президента совпадает с моими ощущениями как законодателя. Мною и моими единомышленниками разработан законопроект. Он готов к внесению в новой Думе", — рассказала Пушкина. Она подчеркнула, что проект о создании алиментного фонда планируется внести в Госдуму нового созыва "одним из первых".
Парламентарий также привела данные, согласно которым общая сумма задолженности россиян по алиментам по итогам прошлого года составила 152 миллиарда рублей.
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