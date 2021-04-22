МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Законопроект о создании в России алиментного фонда планируется одним из первых внести в Госдуму нового созыва, сообщила РИА Новости одна из авторов проекта, депутат ГД Оксана Пушкина. Семьям, стране и обществу. Путин ответил на новые вызовы

Ранее президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что все вопросы по алиментам необходимо решать преимущественно удаленно, и призвал выстроить систему межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, чтобы обеспечить безусловное выполнение судебных решений по взысканию алиментов.

"Позиция президента совпадает с моими ощущениями как законодателя. Мною и моими единомышленниками разработан законопроект. Он готов к внесению в новой Думе", — рассказала Пушкина. Она подчеркнула, что проект о создании алиментного фонда планируется внести в Госдуму нового созыва "одним из первых".

Парламентарий также привела данные, согласно которым общая сумма задолженности россиян по алиментам по итогам прошлого года составила 152 миллиарда рублей.

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