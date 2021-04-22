СОЧИ, 22 апр — ПРАЙМ. Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) намерено инициировать создание реестра трудовых кадров для мигрантов, занятых на российских стройках, рассказал РИА Недвижимость президент объединения Антон Глушков. МВД потребовало от миллиона нелегальных мигрантов покинуть Россию

Он напомнил, что сейчас мигрантам для въезда на территорию России нужно сдать экзамен на знание русского языка, оформить патент, а также предоставить медицинские справки о состоянии здоровья.

"Мы предлагаем также обязать въезжающих в Россию иностранцев подавать заявку на включение в реестр трудовых кадров. Создание такого реестра позволило бы упростить вопросы налогообложения мигрантов, предоставить им гарантии своевременной оплаты их работы и обеспечить необходимый уровень охраны труда", — отметил Глушков.

Глава организации добавил, что также реестр позволил бы строительным компаниям оперативно получать информацию о том, что рабочий закончил работать на объекте, а значит, облегчил бы поиск трудовых ресурсов для новых строек.

По его словам, НОСТРОЙ готов взять на себя ведение реестра трудовых кадров в строительстве и обеспечить все необходимое межведомственное взаимодействие, в том числе интеграцию в систему портала госуслуг и предоставление информации органам МВД.

Как указал Глушков, из-за пандемии COVID-19 строительная отрасль в России потеряла достаточно большое иностранных сотрудников. "Отток мигрантов составил 1,5 миллиона человек, то есть мы потеряли каждого пятого строителя", — уточнил он.

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