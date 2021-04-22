МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Большинство россиян с большим удовольствием, чем в другие российские города, поехали бы в командировку в Санкт-Петербург и Сочи, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. Россияне рассказали, в каких сферах хотели бы открыть свой бизнес

"Больше всего участников исследования (47%) хотели бы поехать в командировку в Санкт-Петербург. На втором месте по привлекательности для рабочих поездок оказались Сочи — туда хотят попасть 36% респондентов. Четверть опрошенных (25%) хотели бы посетить Москву в рамках командировки, каждый пятый (20%) с удовольствием отправился бы в Казань, а 13% — в Калининград", — показало исследование.

Более половины респондентов выбрали именно эти города, так как хотят совместить работу с отдыхом. 28% нравится инфраструктура выбранных городов, 27% привлекает культурный досуг. Вместе с тем, 22% указали на бизнес-потенциал перечисленных городов, а 14% хотят совместить работу и встречу с родственниками.

Примечательно, что 47% опрошенных еще не доводилось бывать в командировках. При этом 41% ездили по работе именно в российские города и всего 3% — только за рубеж. 9% респондентов побывали в командировках и в России, и за границей.

Из тех, кто ездил в командировки, 47% посещали Москву — столица стала лидером в этом рейтинге. Еще 29% ездили в Петербург, 16% — в Екатеринбург, по 14% — в Сочи и Ростов-на-Дону, 13% — в Нижний Новгород.

В исследовании в апреле этого года приняли участие более 2,7 тысячи респондентов из всех округов России.

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