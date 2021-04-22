МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Министерство труда РФ рассматривает предложения увеличить продолжительность майских праздников, но никаких решений пока нет, заявил РИА Новости глава ведомства Антон Котяков. Россияне повально устремились на майские праздники в один город

"Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас ещё на рассмотрении. Мы по ним ещё вопросы не приняли", — сказал он.

Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, комментируя РИА Новости идею сделать выходными днями рабочие дни между майскими праздниками в текущем году, предложил сделать это на постоянной основе за счет сокращения новогодних каникул.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году могут сделать выходными исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки.

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