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Минтруд рассматривает предложения продлить майские праздники
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Министерство труда РФ рассматривает предложения увеличить продолжительность майских праздников, но никаких решений пока нет, заявил РИА Новости глава ведомства Антон Котяков. "Я... ПРАЙМ, 22.04.2021
майские праздники, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Министерство труда РФ рассматривает предложения увеличить продолжительность майских праздников, но никаких решений пока нет, заявил РИА Новости глава ведомства Антон Котяков.
"Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас ещё на рассмотрении. Мы по ним ещё вопросы не приняли", — сказал он.
Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, комментируя РИА Новости идею сделать выходными днями рабочие дни между майскими праздниками в текущем году, предложил сделать это на постоянной основе за счет сокращения новогодних каникул.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году могут сделать выходными исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки.
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