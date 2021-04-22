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МЭР повысило прогноз среднего курса доллара на 2021 год
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Минэкономразвития повысило прогноз среднего курса доллара на 2021 год до 73,3 рубля с 72,4 рубля за доллар, к концу года ожидает возвращения курса к фундаментальным значениям в... ПРАЙМ, 22.04.2021
мэр, новости, экономика, рынки, валюта
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития повысило прогноз среднего курса доллара на 2021 год до 73,3 рубля с 72,4 рубля за доллар, к концу года ожидает возвращения курса к фундаментальным значениям в 71-72 рубля за доллар, сообщил журналистам источник в министерстве.
"По валютному курсу: в начале этого года рубль у нас, как мы видим, ослаб. Исходим из того, что это все психология. Фундаментальный валютный курс — мы ожидаем возвращения к концу этого года – 71-72 рубля за доллар. Среднегодовой курс – 73,3 рубля за доллар на этот год", — сказал источник, ссылаясь на основные параметры обновленного среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ.
В 2022 году среднегодовой курс доллара теперь прогнозируется на уровне 71,8 рубля вместо 73,1 рубля за доллар в прежней версии прогноза.
В 2023 и 2024 годах среднегодовой курс доллара, как ожидается, составит 72,6 и 73,6 рубля соответственно.