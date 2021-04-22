МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития скорректировало прогноз по росту реальных зарплат в РФ в 2021 году до 2% с 2,2%, прогноз роста реальных располагаемых доходов населения сохранен на уровне 3%, сообщил журналистам источник в министерстве, ссылаясь на основные параметры обновленного среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ.

По итогам 2020 года реальные зарплаты в России выросли на 2,5%.

"Реальные заработные платы продолжат рост темпом 2%, чуть ниже, чем сентябрьский прогноз – там было 2,2%", — сказал источник. События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 апреля

При этом Минэкономразвития сохранило прогноз роста реальных располагаемых доходов населения на уровне 3% по итогам 2021 года.

"Ожидаем восстановления роста реальных располагаемых денежных доходов населения, которые как раз за счет прочих доходов (от предпринимательской деятельности и прочих статей) должны восстановиться – плюс 3%", — сказал источник.

Реальные располагаемые доходы снижались в РФ в 2014-2017 годах (максимальное снижение было зафиксировано в 2016 году — на 4,5%), показали рост в 2018 и 2019 года — на 0,1% и 1% соответственно, и вновь ушли в отрицательную зону по итогам 2020 года – спад составил 3,5%.